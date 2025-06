POL-VER: +Zeugen zu Raub auf Frau gesucht+

Landkreise Verden & Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +Vorfahrt an Kreuzung missachtet+ Oyten. An der Kreuzung der Oytermühle zur Achimer Straße kam es am Montagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, nachdem eine 54-Jährige die Vorfahrt eines 59-Jährigen missachtet hatte. Die Frau wollte mit ...

