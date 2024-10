Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mofafahrer bei Unfall verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Montag, den 21.10.2024, gg. 13:00 Uhr, kam es in der Kirchwiesenstraße in Neustadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mofafahrer leicht verletzt wurde. Ein Autofahrer wollte von einem Grundstück in den fließenden Verkehr einfahren und übersah hierbei den bevorrechtigten Mofafahrer. Dieser stürzte nach der Kollision und zog sich diverse Schürfwunden zu. Er wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell