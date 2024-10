Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl aus Rohbau

Lachen-Speyerdorf (ots)

Unbekannte Diebe verschafften sich in der Nacht von Sonntag, 20.10.2024 auf Montag, den 21.10.2024, Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Rohbau in der Straße "Am Pfefferminzbähnel" in Lachen-Speyerdorf. Es wurden Baumaterialien entwendet, deren Wert vermutlich im unteren vierstelligen Bereich liegen. Die Polizei bittet dahingehend um Zeugen, die mögliche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie können sich telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de melden.

