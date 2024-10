Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Feuer in Müllentsorgungsbetrieb löst langwierigen Einsatz der Feuerwehr aus

Pinneberg (ots)

Datum: Dienstag, 15. Oktober 2024, 13.07 Uhr +++ Einsatzort: Tornesch, Hasenkamp+++ Einsatz: FEU G (Feuer, größer als Standard)

Ein Feuer in einem Müllentsorgungsbetrieb hielt am Dienstagnachmittag über 60 Einsatzkräfte von 4 Feuerwehren in Atem. Knapp 4 Stunden dauerte der Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Gegen 13 Uhr brach das Feuer an einem Müllbunker des Betriebes aus. Trotz umfangreicher Sofortmaßnahmen des Betriebspersonals konnte eine Ausbreitung auf andere Bereiche in diesem Fall nicht verhindert werden.

Daher wurde um 13.07 Uhr Zugalarm für die Feuerwehr Tornesch ausgelöst. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte um Einsatzleiter und Wehrführer Florian Jungclaus konnten eine starke Rauchentwicklung aus der großen Entsorgungshalle feststellen. Daher wurde das Stichwort auf FEU G erhöht, womit die Feuerwehr Tornesch Vollalarm erhielt und die Drehleiter der Feuerwehr Uetersen zum Einsatz hinzukam.

Schnell wurde klar, dass bei diesem Einsatz viele Atemschutzgeräteträger benötigt werden. Daher forderte die Einsatzleitung nach kurzer Zeit die Feuerwehren Ellerhoop und Kummerfeld mit Atemschutzgeräteträgern nach.

Das Feuer wurde durch die Einsatzkräfte und das Betriebspersonal aus mehreren Richtungen bekämpft. Auch dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit dem Betriebspersonal konnte die Einsatzleitung schon um 16.10 Uhr "Feuer aus - Nachlöscharbeiten" melden. Angesichts der ersten Rauchentwicklung mussten die Einsatzkräfte zwischenzeitlich von einem viel längeren Einsatz ausgehen.

Um 16.50 Uhr übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an den Betreiber und konnte kurz danach einrücken.

Bei diesem Einsatz wurde niemand verletzt. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand ebenfalls nicht. Kreiswehrführer Stefan Mohr war ebenfalls am Einsatzort und unterstützte die Einsatzleitung.

Zur Brandursache und Schadenhöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Eingesetzte Kräfte:

Feuerwehr Tornesch: 27 mit 7 Fahrzeugen, Feuerwehr Uetersen: 3 mit 1 Fahrzeug, Feuerwehr Ellerhoop: 10 mit 2 Fahrzeugen, Feuerwehr Kummerfeld: 20 mit 3 Fahrzeugen, Kreisfeuerwehrverband Pinneberg: 3 mit 3 Fahrzeugen, Polizei, Rettungsdienst

