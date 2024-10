Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Sparkasse Südholstein fördert Jugendfeuerwehren im Kreis Pinneberg mit 7500 Euro

Pinneberg (ots)

Die Sparkasse Südholstein ist im wahrsten Sinne des Wortes eine verlässliche Bank, wenn es um die Unterstützung der Jugendfeuerwehren im Kreis Pinneberg geht. Seit vielen Jahren fördert das Kreditinstitut durch seinen Sparkassenfonds die Jugendarbeit des Kreisfeuerwehrverbandes. In diesem Jahr schüttete die Sparkasse 7500 Euro aus.

Das Geld kam acht Jugendabteilungen aus dem Kreis Pinneberg zu Gute. Die beschafften davon vor allem Ausrüstungsgegenstände für Ausfahrten wie das traditionellen Zeltlager über Pfingsten. So können sich die Nachwuchsretter aus Wedel, Tornesch und Tangstedt über neue Feldbetten freuen. Die Barmstedter Jugendfeuerwehr kaufte ein neues Zelt und die Wehr aus Elmshorn ist jetzt mit einem stabilen Bollerwagen unterwegs. Aber auch der Getränkespender der Jugendfeuerwehr Appen und die Soundbox der Rellinger Kameradinnen und Kameraden wurden und werden bei Gemeinschaftsveranstaltungen eingesetzt. Lediglich die Popup-Wand für Pinneberg fiel dabei ein wenig aus dem Rahmen und bietet jetzt unter anderem den Hintergrund für professionelle Fotos.

Die Notwendigkeit für die Anschaffung der neuen Feldbetten und des Zelts ist eine erfreuliche. Denn die Jugendabteilungen wachsen stetig und so müssen nicht nur alte Betten und Zelte ersetzt, sondern auch zusätzliche beschafft werden. Ohne die Unterstützung der Sparkasse, daran ließ Kreisjugendwartin Gerlinde Langeloh keinen Zweifel, wäre die Anschaffung schwieriger gewesen.

"Die Sparkasse brennt für die Feuerwehr", lobte Gerlinde Langeloh bei der offiziellen Übergabe der Spendensumme.

Mirko Hundertmark aus dem Vorstand der Sparkasse Südholstein gab das Lob zurück und würdigte insbesondere die Jugendlichen, die sich in ihrer Freizeit in der Jugendfeuerwehr engagieren und später in die Einsatzabteilung wechseln werden.

"Das Ehrenamt ist wichtig. Deswegen unterstützen wir die Arbeit gerne und werden das sicherlich auch in Zukunft tun", sagte Hundertmark und kündigte schon einmal an, auch die Spendensumme erhöhen zu wollen.

Eine Ankündigung, die Kreiswehrführer Stefan Mohr, freute. "Ich wollte schon nachhaken, ob Sie den Betrag nicht künftig aufstocken können. Aber Sie sind mir zuvor gekommen", scherzte der oberste Feuerwehrmann im Kreis und sagte: "Wir sind sehr froh, dass wir mit der Sparkasse einen so verlässlichen Partner an unserer Seite haben."

