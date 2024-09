Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Heist: Kleinflugzeug stürzt in Baumkronen - Pilot bleibt unverletzt

Pinneberg (ots)

Datum: Sonntag, 08. September 2024, 08:50 Uhr +++ Einsatzort: Heist, Schlackenweg +++ TH G FLUG1 (Technische größer Standard, Kleinflugzeug/Hubschrauber in Wald)

Heist- Am Sonntagmorgen kam es zu einem gemeldeten Flugzeug absturz in unmittelbarer Nähe zum Flugplatz Uetersen-Heist. Die Feuerwehren aus Appen und Heist wurde um 08:50 Uhr mit dem Stichwort TH G FLUG1 und dem Einsatzzusatz Kleinflugzeug/Hubschrauber in Wald gestürzt alarmiert.

Kurz nach dem eintreffen der ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle konnte die gemeldete Lage vor Ort bestätigt werden. Die Einsatzkräfte fanden ein Kleinflugzeug in ca. 23m Höhe hängent in den Baumkronen vor.

Umgehend wurde mit den verunfallten Piloten kontakt aufgenommen. Der Brandschutz wurde von 2 Seiten aufgebaut und war permanent mit jeweils einem Atemschutztrupp besetzt. Da schnell klar war, dass ein Hubrettungsfahrzeug, wie eine Drehleiter, aufgrund der Bäume nicht aufgestellt werden kann, ließ Einsatzleiter Kai Ludewigs (Wehrführer Feuerwehr Heist) umgehende die Höhenretter des THWs Pinneberg nachalarmieren.

Parallel dazu wurde ein Rettungshunschrauber mit Winde über die Leitstelle angefordert.

Für den Fall, dass das Flugzeug weiter abstürzen würde, hat man rund um die Unfallstelle kleine Äste/Bäume aus dem Unterholz entfernt und 3 Sprungretter aufgebaut. Hiermit wollte man den Aufschlag auf den Boden dämpfen. Hierzu wurden die Feuerwehren aus Tornesch und Uetersen nachalarmiert.

Nach einer kurzen Lagebesprechnung mit allen beteiligten Hilfsorganisationen wurde entschieden, das man den Versuch startet, den Piloten mit Hilfe des Rettungshubschraubers und der Winde aus dem verunfallten Flugzeug zuretten.

Der Rettungshubschrauber musste bei diesem Versuch sehr vorsichtig vorgehen, da aufgepasst werden musste, wo die Abwinde vom Hubschrauber auf die Bäume treffen. Man wollte vermeiden, das aufgrund der Abwinde des Hubschraubers das verunfallte Flugzeug weiter abstürze. Nach etwa 5 Minuten hatte der Hubschrauber seine richtige Position gefunden und ein Crewmitglied des Hubschraubers konnte sich zum verunfallten Flugzeug abseilen. Nach kurzer Zeit konnte der verunfallte Pilot, zusammen mit dem abgeseielten Crewmitglied aus dem verunfallten Flugzeug gerettet werden. Nach einer rettungsdienstlicher Sichtung wurde der Pilot als unverletzt vom Rettungsdienst entlassen.

Durch die gute Zusammenarbeit der verschiedenen Hilfsorganisationen, konnte der nicht alltägliche Einsatz, ruhig und professionell abgearbeitet werden.

Für weitere Absperrmaßnahmen um die Unglücksstelle wurde das THW ELmshorn nachalarmiert.

Der stv. Kreiswehrführer Christian Grundorf machte sich vor Ort ein Bilder der Lage und stand der örtlichen Einsatzleitung beratend zur Seite.

Zur Unfallsursache und Schadenhöhe können von der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Eingesetzte Kräfte:

Feuerwehr Heist: 32 Einsatzkräfte mit 5 Fahrzeugen, Feuerwehr Appen: 30 Einsatzkräfte mit 4 Fahrzeugen, Feuerwehr Uetersen: 14 Einsatzkräfte mit 3 Fahrzeugen, Feuerwehr Tornesch: 9 Einsatzkräfte mit 1 Fahrzeug, KFV-Pinneberg: 2 Einsatzkräfte mit 2 Fahrzeugen, THW-Pinneberg: 10 Einsatzkräfte mit 2 Fahrzeugen, THW-Elmshorn: mit 3 Fahrzeugen, Rettungsdienst-RKiSH: 6 Einsatzkräfte mit 4 Fahrzeugen, Rettungshubschrauber Christoph Hansa: 3 Einsatzkräfte, Polizei/Kripo: 7 Einsatzkräfte mit 3 Fahrzeugen

