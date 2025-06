Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Mehrere Einbrüche im Ortsteil Borstel++Bargeld aus Pkw gestohlen++Fahrzeug übersehen++Mittelschutzplanke nach Reifenplatzer durchbrochen++Radfahrer fahren ineinander+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Mehrere Einbrüche im Ortsteil Borstel+ Verden. In der Zeit von Dienstag auf Mittwoch kam es im Ortsteil Borstel zu mehreren Einbrüchen in Einfamilienhäusern. Bei einer Tat erlangten die bislang unbekannten Täter Schmuck und Bargeld.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge versuchten die unbekannten Täter in Wohnhäuser im Roggenkamp, im Lupinenweg und in der Straße Radeland mittels Gewalteinwirkung einzubrechen. Dies misslang ihnen jedoch. In einem weiteren Wohnhaus in der Straße Radeland konnten die Täter eine Terrassentür öffnen und gelangten in das Haus. Aus diesem entwendeten sie Schmuck und Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht oder Hinweise haben. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

+Bargeld aus Pkw gestohlen+ Verden. In der Goethestraße zerstörten bislang unbekannte Täter am Mittwoch in der Zeit von 02:30 Uhr bis 08 Uhr die Scheibe eines geparkten Land Rover und entwendeten aus diesem Bargeld und eine Tasche. Das Fahrzeug stand in der Nacht in der Goethestraße. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, können sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 melden.

+Fahrzeug übersehen+ Oyten/A1. Am Mittwochnachmittag kam es auf der A1 in Richtung Münster, kurz vor dem Bremer Kreuz, zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Ein 58-jähriger Fahrer eines BMW wechselte vom rechten Fahrstreifen nach rechts auf die Abfahrt des Bremer Kreuzes. Er bemerkte dabei einen von hinten herannahenden 27-Jährigen in einem Renault nicht und stieß seitlich mit ihm zusammen. Der Renault wurde durch den Zusammenstoß gegen die Außenschutzplanke geschleudert. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Ein 20-jähriger Beifahrer des Renaults wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro beziffert.

+Mittelschutzplanke nach Reifenplatzer durchbrochen+ Verden/A27. Am Mittwoch, gegen 16:30 Uhr, platzte einem 40 Jahre alten Fahrer eines Sattelzuges auf der A27 kurz hinter der Anschlussstelle Verden-Ost ein Reifen an der Sattelzugmaschine. Der Fahrer verlor dadurch die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Anschließend blieb der Sattelzug im Seitenraum liegen. Der Fahrer wurde nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt.

Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die A27 bis in die Nacht gesperrt werden. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Radfahrer fahren ineinander+ Ritterhude. Ein 34-Jähriger auf einem Rennrad stieß am Mittwoch gegen 14:45 Uhr mit einer 63-Jährigen auf einem E-Bike zusammen. Der 34-Jährige fuhr auf dem Radweg der Dammstraße in Richtung Bremen und geriet nach erster Information in eine Kurve zu weit nach links. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit der entgegenkommenden 63-Jährigen. Sie wurde dadurch leicht verletzt. An den Fahrrädern entstand ein geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell