POL-BN: Bonn-Tannenbusch: Kriminalpolizei ermittelt nach Körperverletzungsdelikt

Bonn (ots)

Am Freitagvormittag (22.11.2024) wurde die Polizei per Notruf über ein Körperverletzungsdelikt in Tannenbusch informiert. Eine 52-jährige Frau gab vor Ort an, von einem unbekannten Jogger angegriffen worden zu sein.

Zur Tatzeit gegen 11:05 Uhr war die Frau mit ihren beiden Hunden auf dem Weg zur Hundewiese Buschdorfer Weg in Tannenbusch und ließ diese frei laufen. Einer der Hunde lief dann gegen einen Jogger, der ebenfalls einen Hund bei sich führte. Daraufhin soll der Mann aggressiv geworden sein, ein Pfefferspray aus der Tasche gezogen haben und die Geschädigte eingesprüht haben. Anschließend soll der Unbekannte der Hundebesitzerin mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, bevor er in Richtung Alfter davonging.

Der Tatverdächtige kann bislang wie folgend beschrieben werden:

Etwa 1,85-1,95 m groß - ca. 35-45 Jahre alt - kräftige Statur - Glatze - schwarzes Tattoo am Hals, ca. 10-15 cm groß - grüne Oberbekleidung - blaue Hose - hatte einen großen, schwarzen Hund dabei - sprach akzentfrei Deutsch.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem der Tatverdächtige in Tatortnähe aufgefallen ist oder wer Angaben zu seiner Identität machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK14.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

