Polizei Bonn

POL-BN: Nach schwerem Raub in Wohnung: 41-Jähriger in Untersuchungshaft

Bonn (ots)

Den Raubermittlern des Kriminalkommissariats 13 der Bonner Polizei gelang am Montag (25.11.2024) die Festnahme eines mit Untersuchungshaftbefehl gesuchten Mannes. Er soll im vergangenen Juli eine 84-jährige Seniorin in ihrer Wohnung überfallen und schwer verletzt haben (siehe dazu unsere Meldung vom 16.07.2024, 12:01 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5824211).

In der Tatnacht im Juli soll der 41-jährige Deutsch-Tunesier durch eine unverschlossene Terrassentüre in die Wohnung der Geschädigten gelangt sein. Als diese auf Geräusche im Flur aufmerksam wurde und den Mann überraschte, soll er sie zu Boden geschlagen haben und mit dem erbeuteten Schmuck durch den Garten geflüchtet sein.

Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen brachten am Tatort hinterlassene DNA-Spuren die Beamtinnen und Beamten auf die Spur des Mannes, der der Polizei bereits einschlägig wegen Eigentums- und Gewaltdelikten bekannt, nach einer Haftstrafe aber nicht mehr amtlich gemeldet war. Nachdem am Donnerstag (21.11.2024) Versuche, den 41-Jährigen an vermuteten Aufenthaltsorten anzutreffen, gescheitert waren, konnte er am Montagmittag auf der Adenauerallee festgenommen werden. Ein Richter verkündete ihm im Anschluss den Untersuchungshaftbefehl. Danach wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

