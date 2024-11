Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 21-Jährige geschlagen- Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Eine 21-Jährige war am Montagabend (18.11.2024, 20:55 Uhr) zu Fuß in der Rohrlachstraße unterwegs, als ihr ein unbekannter Mann folgte. Der Mann verfolgte sie bis in die Bessemerstraße, wo er der 21-Jährigen auf deren Gesäß schlug. Der Mann flüchtete anschließend direkt in Richtung Hohenzollernstraße. Der Mann war circa 20 Jahre alt, circa 1,75m groß, von schlanker Statur und dunkel gekleidet. Er trug einen Schnauzer und einen Ziegenbart. Wer kann Hinweise zu dem Verdächtigen geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

