POL-VER: +++ Fahrerin kommt von Fahrbahn ab +++ Fahrt unter Cannabis und Kokain +++

Fahrerin kommt von Fahrbahn ab

Verden. Am Freitagnachmittag kam es auf der B 215/Bremer Straße in Verden zu einem Verkehrsunfall. Eine 79-jährige Fahrerin fuhr mit ihrem Pkw stadteinwärts. In Höhe der Einmündung zur Memelstraße kam sie aus noch nicht geklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte sie zunächst mit einem Schild auf einer Verkehrsinsel, fuhr über einen Bordstein in ein Gebüsch und wurde letztendlich durch einen Baum gestoppt. Die Fahrerin wurde durch den Unfall schwer verletzt, ihr Beifahrer trug leichte Verletzungen davon. Beide wurden in ein um liegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000EUR. Ein Abschlepper und Mitarbeiter der Stadt Verden wurden für die Räumung der Unfallstelle hinzugezogen.

Fahrt unter Cannabis und Kokain

A1/Oyten. In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel einen Pkw Suzuki auf der A1 im Bereich Oyten. Im Verlauf der Kontrolle gewannen die Beamten den Verdacht, dass der 37-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen dürfte. Ein Urinvortest bestätigte den Konsum von Cannabis und Kokain, was die Entnahme einer Blutprobe zur Folge hatte. Der 37-jährige muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Landkreis Osterholz: +++ Verletzte Radfahrerin +++ Diebstahl von Fahrzeugteilen +++

Verletzte Radfahrerin

Osterholz-Scharmbeck. Am Freitagmittag kam es in der Hohenfelder Straße in Osterholz-Scharmbeck zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin. Der 34-jährige Fahrzeugführer eines VW Golf aus Bremen übersah beim Abbiegen aus der Pferdeweide in die Hohenfelder Straße die 51-jährige Radfahrerin, welche die Hohenfelder Straße befuhr. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde die Radfahrerin leicht verletzt.

Diebstahl von Fahrzeugteilen

Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es im Innenstadtbereich von Osterholz-Scharmbeck in der Nähe des Krankenhauses zu einem PKW-Aufbruch. Von dem Porsche 911 des Geschädigten wurden mehrere Fahrzeugteile demontiert und entwendet. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Täter konnten unerkannt vom Tatort flüchten. Hinweise zu der Tat können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 gemeldet werden.

