Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Sattelauflieger entwendet

Verden. Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum zwischen Freitagmittag und Pfingstmontag einen an der Karoline-Herschel-Straße abgestellten Sattelauflieger. Von dem weißen Lkw-Anhänger mit Stader Kennzeichen (STD) fehlt jede Spur, Hinweise zu den Tätern liegen der Polizei ebenfalls nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

Krad-Fahrer verletzt

Achim. Bei einem Verkehrsunfall auf der Brückenstraße wurde am Montag gegen 17 Uhr ein 49-jähriger Krad-Fahrer verletzt. Eine 75-jährige Autofahrerin wollte mit ihrem Suzuki die Brückenstraße überqueren, dabei missachtete sie die Vorfahrt des herannahenden Zweiradfahrers, der daraufhin stürzte. Mit leichten Verletzungen wurde er in eine Klinik eingeliefert.

Dachstuhlbrand an Pfingstmontag - hoher Sachschaden, keine Verletzten

Oyten/Sagehorn. Am Pfingstmontag kam es gegen 12 Uhr an der Straße Zum Bahnhof zu einem Dachstuhlbrand in einem Wohn- und Geschäftshaus. Ein Verkehrsteilnehmer bemerkte die Rauchentwicklung und alarmierte umgehend die Einsatzkräfte. Betroffen waren ein Gebäudekomplex mit mehreren Wohneinheiten sowie einer Logistikfirma. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits alle im Gebäude befindlichen Personen das Haus selbstständig und unverletzt verlassen. Dank des schnellen Einsatzes mehrerer Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Gebäude verhindert werden. Die Wohnungen des angrenzenden Hauses waren nach ausgiebigem Lüften durch die Feuerwehr wieder bewohnbar. Der Dachstuhl des betroffenen Hauses hingegen wurde vollständig zerstört. Die dortigen Wohnungen sowie die Geschäftsräume der Logistikfirma sind derzeit nicht betretbar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 200.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten musste die Kreisstraße 2 vollständig gesperrt werden. Rund 90 Einsatzkräfte der Feuerwehr, unterstützt durch das Deutsche Rote Kreuz, waren vor Ort. Der Brandort wurde zur Gefahrenabwehr mit Bauzäunen gesichert. Die Brandursache ist aktuell noch unklar. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandentstehung dauern an.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Container aufgebrochen

Schwanewede/Meyenburg. Auf einer Baustelle an der Schwaneweder Straße brachen unbekannte Täter zwischen Freitagnachmittag und Montagmittag in mehrere Baucontainer ein. Gewaltsam öffneten sie die Container, um offenbar nach Diebesgut Ausschau zu halten. Ob sie tatsächlich Beute machten, ist bislang unklar. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04209/918650 bei der Polizei Schwanewede zu melden.

Krad-Fahrer verletzt

Schwanewede. Bei einem Verkehrsunfall auf der Blumenthaler Straße wurde am Montag gegen 18:45 Uhr ein 60-jähriger Krad-Fahrer verletzt. Der Mann war in Richtung Bremen unterwegs, als er aus unbekannten Gründen die Kontrolle über das Zweirad verlor und ihm das Hinterrad wegrutschte. Der Mann stürzte und verletzte sich schwer. Mit einem Rettungswagen wurde er in eine Klinik gefahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell