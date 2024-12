LPI-J: Mann verliert Kontrolle über sein Fahrzeug

Saale-Holzland-Kreis (ots) - In Dornburg-Camburg suchten unbekannte Täter eine Gartenanlage in der Döbritschener Straße auf, offenbar mit dem Ziel, leichte Beute zu machen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Grundstücken, wobei sie die Zäune beschädigten. An mehreren Stellen, wie an Türen und Fenstern, wurden Hebelspuren festgestellt. Es scheint, dass die Täter in die Gebäude jedoch nicht ...

