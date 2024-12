Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Raubdelikt gesucht

Jena (ots)

Gegen 20:45 Uhr ereignete sich am Montag ein Raubdelikt auf dem Ernst-Abbe-Platz. Ein 19-Jähriger befand sich auf einer Bank, als eine Gruppe, bestehend aus fünf Personen, auf ihn zukam. Eine Person aus dieser Gruppe sprach den 19-Jährige an und forderte nachdrücklich die Herausgabe von Bargeld sowie dem Mobiltelefon. Dies lehnte der 19-Jährige jedoch ab, woraufhin ihm mit Schlägen gedroht wurden. In der Folge versuchte einer der Täter ihm die Mütze zu entreißen, was misslang. Daraufhin teilte ein Täter Schläge aus, wobei der 19-Jähige leicht verletzt wurde. Mit einer Beute von einer Getränkeflasche entfernte sich die Gruppierung vom Ort. Trotz einer eingeleiteten Fahndung konnte diese im Nahbereich nicht festgestellt werden. Die Personen hatten ein jugendliches und südländisches Erscheinungsbild und kamen aus Richtung eines Schnellrestaurants. Der Haupttäter trug eine hellblaue Jacke. Weitere Details konnten vorerst nicht erlangt werden. Zur Klärung der Tat sucht die Kripo Jena Zeugen. Diese werden gebeten sich unter 03641 810 oder per E-Mail an KPI.Jena@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 311697/2024, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell