POL-UN: Selm - 71-Jähriger übersieht 9-Jährigen auf dem Zebrastreifen

Am gestrigen Samstag (15.03.2026) im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 22:45 Uhr brachen Unbekannte gewaltsam über die Balkontür in eine Erdgeschosswohnung an der Lerschstraße ein. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 - 9213120 zu melden.

