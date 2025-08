Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Sachbeschädigung, Unfallflucht, Verkehrskontrollen und erfolgreiche Vermisstensuche

Hohenlohekreis (ots)

Künzelsau-Amrichshausen: Fensterscheibe an Teleskoplader eingeschlagen und Betonwand besprüht Wer hat was gesehen?

Am späten Donnerstagabend kam es auf einer Baustelle bei der Grundschule Amrichshausen in Künzelsau zu einer Sachbeschädigung. Gegen 22:30 Uhr wurde die Fensterscheibe eines im Grabenteichweg abgestellten Teleskopladers eingeschlagen. In unmittelbarer Nähe entdeckten Polizeikräfte zudem mehrere kleinere, bereits angetrocknete Schmierereien mit schwarzer Sprühfarbe an Fensterscheiben sowie einen Schriftzug auf einer Betonwand. Ein Zeuge hatte kurz zuvor vier Personen mit Rucksäcken und Taschenlampen beobachtet, die das Baustellengelände in Richtung Ortsrand verließen, sie dann aber aus den Augen verloren. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die am Donnerstagabend im Bereich Grabenteichweg verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Öhringen: Fahrradfahrerin bei Unfallflucht verletzt - Zeugen gesucht

Am Donnerstagmorgen kam es in der Büttelbronner Straße in Öhringen zu einer Unfallflucht. Gegen 9:30 Uhr bog ein bislang unbekannter Autofahrer vom Parkplatz eines Drogeriemarkts auf die Straße ein und übersah dabei eine 83-jährige Radfahrerin. Diese bremste stark, stürzte und verletzte sich dabei schwer. Ein Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad kam nicht zustande. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Frau wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Bretzfeld: Polizei kontrolliert Ferienverkehr auf Autobahnparkplatz

Am Donnerstag führte die Verkehrspolizei Weinsberg zwischen 9 Uhr und 13 Uhr eine Schwerpunktkontrolle auf dem Parkplatz Sommerhalden an der Autobahn 6 zwischen den Anschlussstellen Bretzfeld und Öhringen durch. Ziel der Maßnahme war die Kontrolle des Ferienreiseverkehrs. Dabei wurden insgesamt 24 Wohnmobile, 18 Gespanne mit Wohnanhänger sowie vier Fahrzeuge des Güterverkehrs überprüft. Die Polizistinnen und Polizisten stellten unter anderem acht Fälle von Überladung fest. Zusätzlich wurden eine mangelhafte Ladungssicherung, eine abgelaufene Gasprüfung sowie ein Fall von Überlänge geahndet. Besonders auffällig war ein Fahrer, dessen Wohnanhänger die zulässige Anhängelast um 1100 Kilogramm überschritt. Der Mann war nicht auf Urlaubsreise, sondern transportierte unter anderem eine Waschmaschine und einen Trockner im Rahmen eines Umzugs. Insgesamt wurde vier Fahrzeugführern die Weiterfahrt untersagt.

Künzelsau / Ingelfingen: Vermisster Spaziergänger aufgefunden

Im Bereich Künzelsau-Belsenberg und Ingelfingen-Stachenhausen kam es am Freitagvormittag zu einem großangelegten Sucheinsatz nach einem vermissten 56-Jährigen. Der Mann hatte gegen 8 Uhr sein Wohnhaus verlassen und war zu einem Spaziergang aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet er auf einem Wegabschnitt in der Nähe von Rodachshof in eine hilflose Lage. Die Polizei leitete daraufhin umfangreiche Suchmaßnahmen ein. In der Folge kamen neben mehreren Streifenbesatzungen auch Rettungshundestaffeln, ein Polizeihubschrauber sowie Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zum Einsatz. Gegen 11:35 Uhr konnte schließlich durch den Polizeihubschrauber Sichtkontakt zu dem Mann hergestellt werden. Dieser befand sich tatsächlich in einer hilflosen Lage. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der 56-Jährige ansprechbar und wurde umgehend medizinisch versorgt. Da der Mann in einem unwegsamen Hangbereich aufgefunden wurde, musste die angrenzende Bundesstraße 19 für die Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt werden. Der Gerettete wurde schließlich mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Dörzbach: Unbekannter belästigt neunjähriges Mädchen - Zeugen gesucht

Nachdem am Dienstagnachmittag in Dörzbach ein neunjähriges Mädchen von einem bislang unbekannten Mann belästigt wurde, sucht die Polizei Zeugen. Der Tatverdächtige soll das Kind zwischen 15 und 17 Uhr im Bereich der Goldbachstraße auf den Mund geküsst und anschließend am Gesäß angefasst haben. Zu dem Mann ist lediglich bekannt, dass er 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein und einen hellen Teint gehabt haben soll. Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Grundschule Dörzbach oder der Goldbachstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden

