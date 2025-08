Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfall mit einem Verletzten, Ampel beschädigt

Heilbronn (ots)

Schefflenz: Eine Person bei Unfall verletzt Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagmorgen bei Schefflenz. Gegen 7 Uhr war ein 44-Jähriger mit seinem VW auf der Kreisstraße 3970 von Rittersbach in Richtung Schefflenz unterwegs. Auf Höhe der Hainbuchsiedlung querte ein 74-Jähriger mit seinem Skoda die Fahrbahn in Richtung Schefflenz und übersah hierbei vermutlich den herannahenden VW. Die Fahrzeuge kollidierten, weshalb der VW in ein neben der Fahrbahn gelegenes Weizenfeld abgewiesen wurde und dort zum Stehen kam. Der 44-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto musste abgeschleppt werden.

Aglasterhausen: Ampel erneut verdreht und beschädigt - Zeugen gesucht Unbekannte verdrehten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zum widerholten Mal eine Ampel bei Aglasterhausen. Zwischen Donnerstagabend, 22 Uhr, und 7 Uhr am nächsten Morgen machten sich der oder die Täter an der Ampelanlage an der Einmündung Helmstadter Straße/Bundesstraße 292 zu schaffen. In diesem Fall wurde die Ampel für Rechtsabbieger, in Fahrtrichtung Sinsheim, nach rechts verdreht, so dass das Gehäuse aus der unteren Halterung sprang. Hierbei wurden das Plastikgehäuse und die Verschraubung beschädigt. Bereits in der vergangenen Woche war eine Ampel für Geradeausfahrer (Mosbach in Richtung Sinsheim) umgedreht worden, allerdings wurde diese nicht beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem oder den Tätern machen können oder möglicherweise aufgrund der verdrehten Ampeln in eine Gefahrensituation geraten sind. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06262 9177080 beim Polizeiposten Aglasterhausen zu melden.

