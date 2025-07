POL-MK: Mit 94 statt 50 km/h durch Nachrodt: Fahrverbot

MK / UN (ots) - Die in der vorherigen Meldung als vermisst gemeldete Dame aus Hemer könnte durch Einsatzkräfte in einem Schwerter Waldstück aufgefunden werden, sie wird derzeit versorgt. Ein großes Dank gilt den Bürgerinnen und Bürgern, die ihre Hinweise der Polizei gemeldet haben. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit beendet. (Lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 ...

