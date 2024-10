POL-ME: Unter Vorhalt einer Schusswaffe: Versuchter Raub auf Taxifahrer - Velbert - 2410073

Polizei Mettmann

Unter Vorhalt einer Schusswaffe: Versuchter Raub auf Taxifahrer - Velbert

Mettmann

In Velbert haben am frühen Freitagmorgen (18. Oktober 2024) zwei bislang noch unbekannte Täter unter Vorhalt einer Schusswaffe versucht, einen Taxifahrer auszurauben. Das Duo flüchtete letztlich ohne Beute. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise.

Folgendes war nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geschehen:

Gegen 5:35 Uhr hatte ein 52-jähriger Taxifahrer an dem Kreisverkehr an der Birther Straße nahe der Röntgenstraße gehalten, als sich seinem Fahrzeug zwei Männer näherten. Einer der beiden öffnete daraufhin die Beifahrertür des Taxis und forderte den Taxifahrer unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Herausgabe seines Bargelds auf. Als der Taxifahrer angab, kein Bargeld mit sich zu führen, stiegen die beiden Männer auf einen E-Scooter und flüchteten damit in Richtung des dortigen Supermarktes.

Der Taxifahrer alarmierte nun die Polizei, die jedoch im Rahmen ihrer Fahndung leider keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnte.

Zu den beiden Tätern liegen die folgenden Beschreibungen vor:

Erster Täter:

- männlich - etwa 1,70 Meter groß - schlanke Statur - schwarze Haare - dunkle Augen - arabisches Erscheinungsbild - trug schwarze Kleidung, unter anderem eine schwarz glänzende Bomberjacke - hatte einen schwarzen Schal über Nase und Mund - hatte eine schwarze Schusswaffe (mutmaßlich Gaspistole) in der Hand - sprach mit arabischem Akzent

Zweiter Täter:

- männlich - etwa 1,65 Meter groß - schlanke Statur - schwarze Haare - dunkle Augenfarbe - schwarze Bekleidung - trug eine schwarz-weiße Sturmhaube mit Skelettmuster im Gesicht - sprach mit arabischem Akzent

Die Polizei fragt:

Wer kennt die beiden Personen oder kann die Ermittlungen der Polizei mit sonstigen Hinweisen unterstützen? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter der Rufnummer 02051 946-6110 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell