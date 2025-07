POL-MK: Vermisste Frau gefunden

Halver (ots) - Einer 84-jährigen Halveranerin wurde am Montagabend erst die Geldbörse gestohlen und dann eine hohe Geldsumme vom Bankkonto abgebucht. Nach einem Einkauf in einem anderen Geschäft suchte die Seniorin kurz nach 18 Uhr ein Kleidungsgeschäft an der Bahnhofstraße auf. Als sie dort bezahlen wollte, stellte sie den Diebstahl ihrer Geldbörse. Der oder die Täter machten sich mit der erbeuteten Geldbörse ...

mehr