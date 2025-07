Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Online-Betrüger buchen Geld bei Verkäufern ab

Menden (ots)

Menden

Vorsicht beim Verkauf auf Online-Plattformen! Fast täglich gehen inzwischen bei der Polizei Anzeigen von betrogenen Nutzern ein. Zu den jüngsten Opfern gehört eine 40-jährige Mendenerin. Der Ablauf des Betrugs war typisch: Die Mendenerin wollte etwas auf einer Online-Plattform verkaufen. Eine unbekannte Person meldete sich und lenkte das Verkaufsgespräch aus dem System der Plattform heraus in E-Mails um. Auf diesem Weg bekommen die Opfer dann einen Link oder einen QR-Code. Der soll angeblich zum PayPal-Konto führen. Doch wer sich auf der angezeigten Internet-Seite einloggt, der landet nicht auf der Seite des Zahlungsdienstleisters, sondern auf einer nachgebauten Fake-Seite. Die eingegebenen Zugangsdaten landen in den Systemen der Betrüger, die postwendend Geld abbuchen. Die Polizei warnt vor der noch relativ neuen Betrugsmasche. Diese Masche gehört in die große Rubrik "Phishing". Betrüger "fischen" nach fremden Daten, um Zugang zu Konten zu erlangen. Wenn Betroffene den Betrug schnell bemerken und sofort reagieren, besteht eine gute Aussicht, Geld zurückzubekommen. Der Ärger und der Aufwand bleiben, zumal meist nicht nur ein (Zahlungs-)Dienst in solch ein Geschäft eingebunden ist. Die Polizei appelliert deshalb an alle Nutzer von Online-Verkaufsportalen, wenn möglich bereits die Kommunikation ausschließlich über die Online-Plattform abzuwickeln. Man sollte sich nicht auf Mails oder Messenger-Nachrichten verlagern. Wenn möglich, sollte auch die Bezahlung komplett über die Online-Plattform abgewickelt werden. Dann erfährt der Kaufinteressent keine Kontodaten. Links oder QR-Codes, die per Mail oder Messenger übermittelt wurden, führen fast immer in die Hände von Betrügern! Alternativ bleibt die persönliche Übergabe von Artikel gegen Geld. So hat der Käufer auch die Möglichkeit, die angebotene Ware zu prüfen. Weitere Hintergründe auf der Seite der Polizei MK unter https://url.nrw/qr-code . (cris)

