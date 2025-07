POL-MK: 110 funktioniert wieder!

Lüdenscheid (ots) - In der Nacht auf Dienstag wurden ein Pkw am Straßburger Weg und an der Werdohler Straße geplündert. Unbekannte drangen hier in die Fahrzeuge ein und entwendeten Dokumente, sowie eine Tankkarte. An der Werdohler Straße war das Fahrzeug unverschlossen, am Straßburger Weg konnten ebenso keine Aufbruchsspuren gefunden werden. Auch Am Schäferland wurde ein Portemonnaie aus einem Pkw gestohlen, die ...

