Pkw geplündert und zerkratzt

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht auf Dienstag wurden ein Pkw am Straßburger Weg und an der Werdohler Straße geplündert. Unbekannte drangen hier in die Fahrzeuge ein und entwendeten Dokumente, sowie eine Tankkarte. An der Werdohler Straße war das Fahrzeug unverschlossen, am Straßburger Weg konnten ebenso keine Aufbruchsspuren gefunden werden. Auch Am Schäferland wurde ein Portemonnaie aus einem Pkw gestohlen, die Tatzeit liegt hier im Bereich des Dienstagmorgens zwischen 8 und 10 Uhr. Aufbruchsspuren waren hier nicht vorhanden. Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise.

An der Nottebohmstraße wurden gleich sieben Fahrzeuge in der Nacht auf Dienstag zerkratzt. Zwischen 18.30-13.45 Uhr zerkratzten die Unbekannten mehrere Audis auf dem Gelände des Autohauses, die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen um Hinweise.

Am 15.07. kam es zudem zu einem weiteren Kontrolleinsatz auf den Umleitungsstrecken in Zusammenhang mit der Sperrung der Rahmedetalbrücke. Von 81 kontrollierten Fahrzeugen über 3,5t verstießen 31 gegen das Durchfahrtsverbot, 28 von ihnen waren im Ausland zugelassen. Drei ausländische Fahrzeuge wurden zudem stillgelegt, da sie die Verkehrssicherheit gefährdeten. Auf Grund festgestellter Verstöße gegen geltende Sozialvorschriften beim Fahrpersonal wurde zudem sechsmal die Weiterfahrt untersagt, dreimal wurde die Polizei wegen mangelnder Ladungssicherung tätig. Alkohol und Drogen hatte offenbar niemand konsumiert, doch zwei Personen waren nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und eine war am Handy. Über die Kontrollen hinaus wurden zudem viele beratende Gespräche rund um den Verkehr geführt, 273 Geschwindigkeitsverstöße konnten am gestrigen Tag ebenso nachgehalten werden. 46-mal verstießen Verkehrsteilnehmer gegen "Anlieger frei", auch künftig werden die Ausweichstrecken im Fokus der Beamten bleiben. Somit wird es auch weiterhin zu Kontrollen im Sinne der Verkehrssicherheit kommen. (lubo)

