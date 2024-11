Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rollerfahrer nach Sturz verletzt

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Zwei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Montag, 04. November, gegen 19.15 Uhr, auf der Straße "Am Lausbach". Ein 17-Jähriger befuhr die Straße mit seinem Motorroller in Richtung Süden. Kurz vor der Zufahrt zum Recyclinghof kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte mit seinem Roller gegen ein Verkehrszeichen und stürzte zu Boden. Der 17-Jährige und seine 15-jährige Sozia zogen sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu. Sie wurden mit einem Rettungswagen in örtliche Krankenhäuser verbracht. Der Sachschaden an dem Roller sowie dem Verkehrszeichen wird auf 1.500 Euro geschätzt. (rs)

