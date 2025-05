POL-S: Illegales Kraftfahrzeugrennen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag (19.05.2025) in der Felix-Dahn-Straße ereignet hat. Ein 81 Jahre alter Fahrer eines VW parkte gegen 08.25 Uhr auf Höhe der Hausnummer 29 in Fahrtrichtung Epplestraße. Als der 81-Jährige ausparkte, fuhr eine 46 Jahre alte Frau mit einem Opel in der Felix-Dahn-Straße Richtung Epplestraße. Hierbei stieß sie mit dem VW ...

