POL-S: Taxifahrer mit Pfefferspray besprüht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Unbekannte Täter sind am frühen Freitagmorgen (16.05.2025) an der Hohewartstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter hebelten gegen 04.45 Uhr die Hauseingangstür auf und durchsuchten sämtliche Räume im Haus. Als ein Täter im Keller auf einen Bewohner traf, ergriff er die Flucht in unbekannte Richtung. Ob sie etwas stahlen, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen werden ...

