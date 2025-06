Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Alkohol- und Drogenkontrollen im Rahmen von ROADPOL - Kontrollaktion der Polizei Celle

Celle

Im Rahmen der europaweiten Kontrollwoche des Verkehrssicherheitsnetzwerks ROADPOL führte die Polizei Celle gezielte Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr" durch. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die Sicherheit auf den Straßen nachhaltig zu erhöhen und die Anzahl von Verkehrsunfällen mit schwerwiegenden Folgen zu reduzieren. Am gestrigen Montag, 16.06.2025 kontrollierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Celle hierbei mehr als 110 Verkehrsteilnehmende an der B 3 in Höhe Hassel. Dabei wurden unter anderem vier Ermittlungsverfahren nach § 24a Straßenverkehrsgesetz (StVG) eingeleitet - dieser Paragraph stellt das Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel unter Strafe. In sechs weiteren Fällen wurde den Betroffenen die Weiterfahrt untersagt. Weitere präventive Gespräche sowie verkehrserzieherische Hinweise rundeten die Kontrollmaßnahmen ab. Gerade der Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stellt eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer dar und ist nach wie vor eine der Hauptunfallursachen. Die Kontrollaktion war Teil der europaweiten ROADPOL-Initiative, bei der Verkehrspolizeien in ganz Europa zeitgleich Schwerpunktkontrollen durchführen. ROADPOL - das European Roads Policing Network - hat sich zum Ziel gesetzt, durch gezielte Maßnahmen die Zahl schwerer Verkehrsunfälle zu verringern. Die Polizei Celle wird auch künftig regelmäßig entsprechende Kontrollen durchführen, um die Sicherheit im Straßenverkehr weiter zu erhöhen.

