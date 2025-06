Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Körperverletzungen beim Schützenfest in Eschede

Eschede (ots)

Beim Schützenfest in Eschede ist es am vergangenen Wochenende zu diversen Straftaten gekommen. Am Freitagabend (06.06.2025) gegen 23:10 Uhr ist es auf dem Gelände des Schützenfestes in Eschede zwischen einem 65-jährigen und einem weiteren Mann zu Streitigkeiten gekommen, die in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden mündeten. Bei dieser verlor der Ältere vermutlich einen Zahn oder zwei Zähne. Genauere Angaben zum Tathergang und zur genaueren Tatörtlichkeit konnte das Opfer leider nicht machen. Eine Täterbeschreibung des Mannes liegt leider nicht vor. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Am Samstag, 07.06.2025 gegen 23:00 Uhr kam es dann im Bereich des Festplatzes zwischen mehreren Jugendlichen ebenfalls zu Streitigkeiten und körperlichen Auseinandersetzungen. Ursprung des Streites ist nach bisherigen Erkenntnissen der Verlust bzw. der Diebstahl einer Bauchtasche eines 15-jährigen. Dieser wollte, nachdem er den Verlust bemerkt hatte, einen 16- und einen 17jährigen zur Rede stellen. Im weiteren Verlauf sollen die beiden Älteren dann Pfefferspray eingesetzt haben. Außerdem soll einer der beiden ein Messer dabeigehabt haben. Hier sei es auch zu weiteren Handgreiflichkeiten und zu Schlägen gekommen. Sowohl der Einsatz des Pfeffersprays als auch der eventuelle Einsatz eines Messers sind momentan noch fraglich. Die Angaben der Beteiligten weichen stark voneinander ab. Im Laufe des Abends ist es an der Wohnanschrift des 16jährigen noch zu einer Sachbeschädigung an einem Gartenzaun gekommen. Ob dies im Zusammenhang mit den vorangegangenen Vorfällen steht, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Dieses dauern an. Die Polizei Celle ermittelt wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung, Diebstahls und Sachbeschädigung. In allen beschriebenen Fällen bittet die Polizei Celle Zeugen, sich bei der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 zu melden.

