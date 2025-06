Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 282

Celle / Lachendorf (ots)

Heute Morgen ist es auf der L 282 zwischen Lachendorf und Celle zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Der 53 Jahre alte Fahrer eines Dacia Logans fuhr aus Lachendorf in Richtung Celle, als er gegen 08:45 Uhr in einem Waldgebiet zwischen Beedenbostel und Celle aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß er in einer Kurve frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammen. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der LKW-Fahrer wurde leicht verletzt. Die L282 war während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

