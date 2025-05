Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zigaretten- und Snackautomaten gesprengt

Celle / Garßen (ots)

In der Nacht von Freitag, 23.05.2025 auf Samstag, 24.05.2025 wurden in Celle und Garßen zwei Verkaufsautomaten gewaltsam aufgebrochen. Zunächst sprengten die unbekannten Täter gegen 03:35 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Osterloher Landstraße auf und entwendeten daraus die Zigaretten und eine Geldkassette. Zirka 30 Minuten später sprengten die Täter dann gegen 04:11 Uhr einen Snackautomaten mit Vape-Zubehör in der Alvernschen Straße in Garßen auf und flüchteten auch hier mit der Geldkassette. Es entstand ein Gesamtschaden von zirka 16.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Zeugen beobachteten, wie die Täter mit einem silbernen Kombi oder SUV in Richtung Scharnhorst flüchteten. Die Polizei bitten Zeugen, die Angaben zu den beiden Taten machen können, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell