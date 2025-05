POL-CE: Vermehrte Diebstähle aus unverschlossenen Nebengebäuden - Polizei Celle gibt Verhaltenstipps

Celle (ots) - Am vergangenen Freitag, 16.05.2025 ist es in einem Schuhgeschäft in der Hannoverschen Straße in Celle zu einer räuberischen Erpressung gekommen. Ein unbekannter Täter betrat gegen 19:15 Uhr das Geschäft und schaute sich zunächst um. Dann ging er zum Kassenbereich und bedrohte die beiden Angestellten mit einem Messer. Hierbei trug er eine schwarze medizinische Gesichtsmaske. Er forderte die Herausgabe ...

