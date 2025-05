Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Celle

Celle / Bergen (ots)

+++ Verkehrsunfall mit Trunkenheit +++

Am Freitagabend, gegen 20:00 Uhr, kam es in der Wittinger Straße in Lachtehausen, Kreuzung zur K74 nach Altencelle, zu einem Verkehrsunfall. Der 31jährige Fahrer eines Mercedes aus dem hiesigen Landkreis kam beim Abbiegen vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte in einen gegenüberliegenden Gartenzaun. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, jedoch zeigte ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,38 Promille. Den 31jährigen erwartet nun ein Strafverfahren, der Führerschein wurde sichergestellt.

+++ Trunkenheitsfahrten Celle und Bergen +++

Am Samstagabend, gegen 21:00 Uhr, wurde im Bereich des Wilhelm-Heinichen-Rings ein PKW VW auf Grund auffälliger Fahrweise einer Kontrolle unterzogen. Beim Fahrer, einem 41jähriger Celler, wurde deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Test zeigte einen Wert von 1,46 Promille. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Ebenfalls am Samstagabend, gegen 23:00 Uhr, wurde durch die Polizei Bergen in der Straße Deichend ein PKW Renault eine Kontrolle unterzogen. Auch hier konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Der Test bei der Fahrerin, einer 44jährigen aus dem hiesigen Landkreis, ergab einen Wert von 1,18 Promille. Auch hier waren ein Strafverfahren und die Sicherstellung des Führerscheins die Folge.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell