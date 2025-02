Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250226.3 Kiel

Altenholz: Falsche Handwerker erbeuten Schmuck

Kiel / Altenholz (ots)

Vergangenen Mittwoch erbeuteten vermeintliche Handwerker in Altenholz Schmuck. Sie verschafften sich zuvor unter einem Vorwand Zutritt in das Reihenhaus einer Seniorin. Bereits am Freitag, 17. Januar 2025, kam es in Kiel am Blücherplatz zu einem ähnlich gelagerten Fall. Eine bislang unbekannte männliche Person erschlich sich unter einem Vorwand Zugang zur Wohnung und stahl ebenfalls Schmuck. Das Kommissariat 12 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach Angaben der 94 Jahre alten Bewohnerin eines Reihenhauses im Ortsteil Stift hätte gegen 11Uhr eine männliche Person an der Haustür geklingelt und angegeben, dass eine Dachpfanne auf ihrem Dach beschädigt sei. Sie sei mit der Situation zunächst überfordert gewesen und habe den Mann durch ihr Haus in den Garten begleitet. Plötzlich habe es erneut an der Haustür geklingelt. Diesmal habe ein Mann in Arbeitskleidung geklingelt. Die Seniorin habe auch diesen Mann hereingelassen, dieser habe sich dann in das Obergeschoss begeben. Die 94-Jährige habe diesen nicht mit nach oben begleitet, das sie auf einen Treppenlift angewiesen sei. Wenig später hätten sich die beiden Personen verabschiedet, später habe sie festgestellt, dass aus dem Schlafzimmer eine Armbanduhr im Wert von 30.000 EUR und ein Ring fehlen würde.

Einer der beiden Männer soll etwa 175 cm groß, ca. 65 Jahre alt und von normaler Statur gewesen sein. Er soll wenig Haar haben. Der zweite vermeintliche Handwerker soll etwa 185-190 cm groß und etwa 45-50 Jahre alt sein. Er habe Arbeitskleidung getragen und soll braun-blonde Haare haben.

Bereits am 17.Januar kam in Kiel im Bereich des Blücherplatzes zu einer ähnlich gelagerten Tat. Am späten Nachmittag habe es nach Angaben der 84-jährigen Bewohnerin an der Haustür zur Wohnung des Mehrfamilienhauses geklingelt. Ein ihr unbekannter Mann habe gefragt, ob er Geld bei ihr in der Wohnung deponieren könne, um es vor einem Diebstahl zu schützen. Die Rentnerin habe die Person daraufhin in die Wohnung gelassen. Für einen kurzen Moment habe sie den fremden Mann alleine im Wohnzimmer gelassen, bevor dieser die Wohnung wieder verlassen habe. Im Nachhinein habe sie das Fehlen eines Ringes im Wert von etwa 1000 EUR festgestellt. Am 14.Februar habe eine weitere männliche Person mit selben Interesse an der Haustür geklingelt, die Geschädigte ließ den Mann diesmal jedoch nicht herein und verständigte die Polizei.

Die Geschädigte beschrieb den Täter vom 17. Januar als ca. 30 Jahre alt, 175 cm groß und mit einer Glatze. Er soll akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Ob es sich um die gleiche Person wie vom 14.Februar gehandelt haben könnte, kann nicht gesagt werden.

Das Kommissariat 12 der Kieler Kriminalpolizei führt die Ermittlungen. Die Ermittlerinnen und Ermittler suchen Zeuginnen und Zeugen, die im Bereich der Anschriften auffällige Personen bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 0431 / 160 3333 entgegen. Grundsätzlich raten wir dazu, fremden Personen keinen Einlass in die eigenen vier Wände zu gewähren. Seien Sie stets misstrauisch, wenn Ihnen Notlagen vorgetragen werden oder vermeintliche Handwerker plötzlich vor der Tür stehen. Fragen Sie bei Ihrer Hausverwaltung nach, ob diese Handwerker beauftragt hat.

Sollten Sie dennoch Personen Zutritt gewähren, lassen Sie sich eine Auftragsbescheinigung oder einen Ausweis zeigen und fotografieren Sie diesen gegebenenfalls. Schließen Sie eigenständig die Haustür hinter sich, damit keine weiteren Personen unbemerkt in die Wohnung gelangen können. Lassen Sie nicht zu, dass sich die Personen alleine in Räumen aufhalten. Informieren Sie im Zweifel Nachbarn oder Angehörige und die Polizei über 110.

Weitere Informationen und Präventionshinweise zum Thema finden sich hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen

