POL-KI: 250226.1 Kiel: Polizei stellte neun Messer bei Kontrollen sicher

Kiel (ots) - Am 22.02.2025 gegen 06:50 Uhr bemerkten die Bewohner eines Hauses in der Uhlandstraße eine männliche Person in ihren Wohnräumen. Auf Ansprache durch den Hausbesitzer flüchtete der unbekannte Täter durch den Garten, wobei er einen Teil des Stehlguts verlor. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen. Nach jetzigem Ermittlungsstand gelangte der Täter am frühen Samstagmorgen über eine unverschlossene ...

