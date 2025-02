Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250224.2 Kiel

Flintbek: Bandenmäßig begangene schwere Raubstraftaten - Haftbefehle erlassen - Folgemeldung zu 250217.3

Kiel / Flintbek (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

In der letzten Woche ermittelten das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Kiel und die Staatsanwaltschaft Kiel intensiv wegen eines schweren Raubes. Am 17. Februar kam es gegen 9 Uhr zu einem schweren Raub auf eine Tankstelle in Flintbek. Die Täter bedrohten die Angestellte mit einer Schreckschusswaffe und forderten die Herausgabe von Bargeld. Zudem entnahmen die Täter Tabakwaren und flüchteten im Anschluss mit einem Fahrzeug.

Aufgrund der Ermittlungen ergaben sich Zusammenhänge zu weiteren Taten, die den Verdacht begründete, dass die Täter auch weitere Raubüberfälle übergangen hatten.

So begingen mehrere Täter am 01.02.2025 gegen 21:00 Uhr einen Raubüberfall auf eine Tankstelle in Hanerau-Hademarschen bei der sie unter Vorhalt einer Schreckschusswaffe die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten erreichten.

Am vergangenen Freitag raubten gegen 21:30 Uhr in der Ratzeburger Straße in Kiel mehrere Täter unter Vorhalt von Schusswaffen wiederum eine Tankstelle aus. Auch in diesem Fall erbeuteten die Täter neben Tabakwaren einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag und flüchteten in Richtung Stormarnstraße.

Die Täter nutzten bei der Tat in Flintbek einen dunklen VW Polo mit Kieler Kennzeichen. Ermittlungen ergaben, dass das Kennzeichen zuvor in Kiel entwendet wurde, auch sollte der VW Polo markante Beschädigungen aufweisen.

Samstagabend gegen 20:30 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung des 4. Polizeireviers Kiel im Bereich Dietrichsdorf ein VW Polo auf. Sie führten eine Verkehrskontrolle durch. Im Fahrzeug befanden sich zwei Personen. Der VW Polo wies die oben beschriebenen Beschädigungen auf, so dass sich der Verdacht erhärtete, dass es sich bei dem Fahrzeug, um das Fluchtfahrzeug vom Tankstellenraub in Flintbek handeln könnte.

Die Staatsanwaltschaft Kiel ordnete die Festnahme der beiden 17- und 18-jährigen Tatverdächtigen an, sowie die Durchsuchung der Wohnanschriften. An einer Wohnanschrift trafen die Beamten eine weitere 19-jährige männliche Person an, die ebenfalls im Verdacht steht, an den Taten beteiligt gewesen zu sein. Polizeikräfte nahmen den 19-Jährigen ebenfalls fest. Bei den Wohnungsdurchsuchungen stellten die Beamtinnen und Beamten umfangreiches Beweismaterial sicher.

Gegen die drei jungen Männer beantragte die Staatsanwaltschaft am Sonntag den Erlass von Haftbefehlen, die das Amtsgericht Kiel unter anderem wegen des dringenden Verdachts des bandenmäßig begangenen schwerer Raubes in drei Fällen erließ. Die Beschuldigten wurden einer Jugendanstalt zugeführt.

Noch während der Vorführungen der drei festgenommenen Personen erschien eine weitere männliche 18-jährige Person beim Kriminaldauerdienst und gab an, sich aufgrund des Fahndungsdrucks stellen zu wollen. Beamtinnen und Beamten nahmen den jungen Mann daraufhin vorläufig fest. Er wird am heutigen Nachmittag als weiterer mutmaßlicher Tatbeteiligter ebenfalls einem Haftrichter vorgeführt. Über den Ausgang der Vorführung werden wir morgen unaufgefordert nachberichten.

Das zuständige Kommissariat 13 ermittelt, ob die vier Tatverdächtigen für weitere Raubstraftaten in Frage kommen.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel Stephanie Lage / Polizeidirektion Kiel

