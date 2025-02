Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250222.1 Kiel: Versammlungslagen und Veranstaltungen im Kieler Innenstadtbereich

Kiel (ots)

Am heutigen Samstagvormittag begleiteten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte mehrere Versammlungen und Veranstaltungen, die vor dem Hintergrund der morgigen Bundestagswahl stattfanden. Zeitweise kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Kieler Innenstadt.

Gegen 11 Uhr startete eine Versammlung im Winterbeker Weg. Nach stationären Redebeiträgen bewegten sich ca. 1200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die Ringstraße in die Hopfenstraße. Die Strecke verlief darüber hinaus durch die Andreas-Gayk-Straße und die Holstenbrücke und endete auf dem Rathausplatz. Nach weiteren Redebeiträgen wurde die Versammlung dort beendet.

Zeitgleich fand auf dem Rathausplatz eine weitere Versammlung statt, welche mit ca. 75 teilnehmenden Personen kleiner ausfiel. Auch die durch den anschließenden Aufzug entstandenen Verkehrsbeeinträchtigungen waren geringer als erwartet.

Auf dem Asmus-Bremer-Platz fanden sich im Anschluss spontan ca. 250 Personen zusammen, welche gegen einen dort aufgebauten Infostand protestierten. Die örtlichen Gegebenheiten und die Vielzahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern sorgten für erhebliche Beeinträchtigungen im Bereich der Fußgängerzone.

Darüber hinaus nahmen ca. 75 Wassersportlerinnen und Wassersportler an einer Demonstration auf und neben der Kieler Förde teil. In Lütjenburg versammelten sich am Vormittag rund 80 Personen. Alle Versammlungen und Veranstaltungen verliefen friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Ricarda Blucha

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell