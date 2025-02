Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250220.3 Flintbek: Brennende Mülltonnen in Flintbek - Zeugen gesucht

Flintbek (ots)

Gestern brannten in Flintbek insgesamt vier Mülltonnen. Die Kriminalpolizei Kiel geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von einer vorsätzlichen Inbrandsetzung aus und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Zunächst brannte gestern gegen 22:30 Uhr in der Straße Müllershörn eine in Straßennähe stehende Mülltonne. Wenig später, gegen 23:45 Uhr, brannten weitere drei Mülltonnen, die im Kätnerskamp in der Nähe der dortigen Bankfiliale standen. In allen vier Fällen konnte die Feuerwehr die Brände schnell löschen.

Das Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die zur Tatzeit Personen im Bereich beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0431-1603333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Stephanie Lage

