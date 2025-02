POL-KI: 250218.2 Preetz: Mehrere Fahrzeuge durch Hindernis auf Fahrbahn beschädigt

Kiel (ots) - 250218.1 Kiel: Untersuchungshaftbefehl nach Einbruch in Kindergarten Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel In der Nacht von Sonntag auf Montag nahmen Polizeikräfte einen Mann fest, der zuvor in eine Kindertagesstätte im Stadtteil Gaarden eingebrochen ist. Seit gestern Nachmittag sitzt der Tatverdächtige in ...

mehr