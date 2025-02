Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250218.1 Kiel: Untersuchungshaftbefehl nach Einbruch in Kindergarten

Kiel (ots)

250218.1 Kiel: Untersuchungshaftbefehl nach Einbruch in Kindergarten

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

In der Nacht von Sonntag auf Montag nahmen Polizeikräfte einen Mann fest, der zuvor in eine Kindertagesstätte im Stadtteil Gaarden eingebrochen ist. Seit gestern Nachmittag sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Montag früh gegen 0:15 Uhr meldete ein aufmerksamer Anwohner, dass er beobachte, wie ein Mann gewaltsam mit einem Brecheisen in ein Gebäude an der Halle 400 eingestiegen sei. Die Leitstelle entsandte umgehend Streifenwagen in den Bereich. Noch während der Anfahrt erging der Hinweis, dass sich die Person in Richtung Werftstraße entferne. Eine Streifenwagenbesatzung des 4. Polizeireviers Kiel traf den Mann an und nahm in vorläufig fest. In Tatortnähe fanden die Beamtinnen und Beamten das Tatwerkzeug auf und stellten an der Kindertagesstätte im rückwärtigen Bereich eine aufgebrochene Tür fest.

Der festgenommene 50-Jährige kam zunächst ins Polizeigewahrsam. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel wurde der Mann gestern einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl. Der Festgenommene kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen führt das Kommissariat 12 der Bezirkskriminalpolizei Kiel. Nach bisherigen Ermittlungsstand ist er verdächtig mindestens Ende des Jahres 2024 und Anfang 2025 diverse Einbruchdiebstähle in gewerbliche Objekte begangen zu haben. Die Ermittlerinnen und Ermittler prüfen, ob der Mann auch noch für weitere Taten in Frage kommt.

Axel Bieler / Staatsanwaltschaft Kiel

Stephanie Lage / Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell