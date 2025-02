Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250219.1 Kiel: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kiel (ots)

Am späten Montagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Sörensenstraße. Beteiligt waren drei Pkw. Ein Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß. Das Polizeibezirksrevier hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach Angaben einer Unfallbeteiligten habe sie am Montag gegen 18:30 Uhr die Sörensenstraße befahren. Die Sörensenstraße ist eine zweispurige Einbahnstraße, die vom Theodor-Heuss-Ring aus in Richtung Schwedendamm befahrbar ist. Neben ihr sei ein weiterer Pkw in Richtung Schwedendamm gefahren, als von vorne plötzlich ein Pkw entgegen der Fahrtrichtung auf sie zusteuerte. Der neben ihr fahrende Pkw habe dann nach rechts gezogen, um einen Frontalzusammestoß zu verhindern. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit ihrem Fahrzeug. Der Unfallverursacher, der entgegen der Fahrtrichtung gefahren sei, habe dann sein Fahrzeug gewendet und sei unvermittelt in Richtung Schwedendamm davongefahren. Der zweite Unfallbeteiligte bestätigte die Angaben der anderen Unfallbeteiligten.

Bei dem flüchtenden Fahrzeug soll es sich um ein weinrotes neueres Fahrzeug mit Kieler Kennzeichen gehandelt haben.

Das Polizeibezirksrevier ermittelt im Fall der Verkehrsunfallflucht und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Tatfahrzeug machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0431 1601503 zu melden.

Stephanie Lage / Polizeidirektion Kiel

