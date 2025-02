Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Tankbetrug

Bexbach (ots)

Am 08.02.2025 gegen 08:15 Uhr ereignete sich an einer Tankstelle in der Kleinottweilerstraße in 66450 Bexbach ein Tankbetrug. Hierbei fuhr ein schwarzer MINI One mit Kölner Kreiskennzeichen, besetzt mit einer weiblichen Fahrerin und einem männlichen Beifahrer, auf das Tankstellengelände und der Beifahrer tankte. Im Anschluss fuhren die beiden mit dem PKW in unbekannte Richtung weg, ohne die Tankrechnung zu begleichen.

Im Verlauf vom 08.02.2025 kam mit dem o. g. Fahrzeug zu zwei weiteren Tankbetrugsdelikten im Raum Völklingen und Saarbrücken-Gersweiler.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum PKW oder den Insassen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell