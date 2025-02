POL-HOM: Sachbeschädigung

Homburg (ots) - In der Zeit vom 07.02.25, ca. 06:45 Uhr bis 08.02.25, ca. 10:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Straße "Am Forum" in 66424 Homburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei fuhr ein unbekannter Fahrer mit seinem unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen in der Nähe einer Einkaufswagenbox geparkten schwarzen Seat Alhambra mit Homburger Kreiskennzeichen. An dem Seat entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. ...

mehr