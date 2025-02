Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250220.2 Kiel: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach schwerem Raub

Kiel (ots)

Mittwochabend kam es zu einem versuchten Raub auf einen Angestellten eines Getränkefachhandels im Stadtteil Gaarden. Unter Vorhalt eines Hammers erbeuteten die beiden männlichen bislang unbekannten Täter die Tageseinnahmen und steckten Tabakwaren ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach Angaben des 26-jährigen Mitarbeiters seien gegen 20 Uhr zwei männliche Personen in den Verkaufsraum getreten. Einer der beiden Personen habe einen Hammer in der Hand gehalten, der zweite führte eine Sportasche mit. Beide hätten die Herausgabe von Bargeld gefordert und dieses eingesteckt. Zudem hätten die beiden Personen diverse Tabakwaren eingesteckt. Im Anschluss flüchteten die Täter mit Bargeld in vierstelliger Höhe und den Tabakwaren in Richtung Tonberg links an der Tankstelle vorbei. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Streifenwagen verlief negativ.

Die beiden Personen sollen zwischen 18 und 30 Jahre alt und ca. 175 - 185 cm groß gewesen sein. Einer soll eine schwarze Sturmhaube, eine auffallend glänzend schwarze Jacke und schwarze Turnschuhe getragen haben. Die zweite Person soll eine rote Sturmhaube, eine schwarze Jacke mit Kapuze, eine blaue Jogginghose und weiße Turnschuhe getragen haben.

Das Kommissariat 13 der Kieler Kriminalpolizei führt die Ermittlungen und sucht Zeuginnen und Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Angaben zur Identität der Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0431 / 160 3333 entgegen.

Stephanie Lage

