POL-KI: 250221.2 Kiel: Polizeiliches Einsatzaufkommen am 22.02.2025

Kiel (ots)

Am Samstag, dem 22.02.2025, finden im Stadtgebiet der Landeshauptstadt Kiel unterschiedliche Veranstaltungen statt. Polizeilich werden diese Veranstaltungen in unterschiedlichem Maße begleitet. Informationen werden durch uns in den sozialen Medien bereitgestellt.

Um 11:00 Uhr startet eine Versammlung mit Aufzug mit erwarteten 1000 Teilnehmern im Winterbeker Weg. Diese wird in einen Aufzug übergehen, welcher sich über die Ringstraße und die Hopfenstraße in den Ziegelteich bewegen wird und von dort weiter über die Andreas-Gayk-Straße in Richtung Kaistraße geht, um im Anschluss am Rathausplatz zu enden. Somit kann es in der Zeit von 11:00 Uhr bis 13:30 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Gegen 11:45 Uhr startet eine weitere Demonstration auf dem Rathausplatz. Nach stationären Redebeiträgen wird sich ein Aufzug formieren, welcher sich zwischen dem Rathausplatz, dem Exerzierplatz und dem Asmus-Bremer-Platz bewegen wird. Im dortigen Bereich ist in der Zeit zwischen 11:45 Uhr und 13:15 Uhr ebenfalls mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Zudem finden im gesamten Bereich der Polizeidirektion Kiel eine Vielzahl kleinerer Veranstaltungen und Versammlungen mit Bezug zu den am Sonntag stattfindenden Bundestagswahlen statt. Nach jetzigem Stand ist nicht mit daraus resultierenden Beeinträchtigungen zu rechnen.

Darüber hinaus erwartet die KSV Holstein die Gäste von Bayer 04 Leverkusen zum Heimspiel in der ersten Bundesliga. Aufgrund der Vielzahl an mitreisenden Gästefans wird eine polizeiliche Präsenz zwischen Hauptbahnhof und Holstein-Stadion wahrzunehmen sein. Eventuell kommt aus auch hier in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 19:00 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Über die einsatzbegleitenden polizeilichen Maßnahmen, sowie Beeinträchtigungen der Öffentlichkeit und Verkehrseinschränkungen wird am Samstag auf der Facebook Seite der Polizeidirektion Kiel und X (@SH_Polizei) informiert werden. In der Zeit von 08:30 Uhr bis 19:30 Uhr ist die Pressestelle für Pressevertreter über die bekannte Telefonnummer erreichbar.

Ricarda Blucha

