Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250224.1 Kiel: Diebstahl aus Wohngebäude - Zeugen gesucht

Kiel (ots)

Am 22.02.2025 gegen 06:50 Uhr bemerkten die Bewohner eines Hauses in der Uhlandstraße eine männliche Person in ihren Wohnräumen. Auf Ansprache durch den Hausbesitzer flüchtete der unbekannte Täter durch den Garten, wobei er einen Teil des Stehlguts verlor. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand gelangte der Täter am frühen Samstagmorgen über eine unverschlossene Tür in den Garten und auf gleiche Weise in das Haus. Die Bewohner hätten den Schein einer Taschenlampe bemerkt und auf sich aufmerksam gemacht. Der Täter floh daraufhin durch den Garten und in Richtung des Westring. Hierbei verlor er einen Teil der entwendeten Gegenstände, erbeutete jedoch eine Geldbörse. Der Mann entkam dem hinterhereilenden Hausbewohner auf einem Mountainbike.

Der Täter wird nach Aussage der Zeugen als um die 170 cm groß, zwischen 40 und 50 Jahre alt, mit dunklen Haaren, eingefallenem Gesicht und kaputter unterer Zahnreihe beschrieben. Zur Tatzeit war der Mann mit einer dunklen Jacke, heller Jeans und einer Mütze bekleidet und führte einen dunklen Rucksack und ein Mountainbike mit sich.

Das Kommissariat 12 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat die Ermittlungen im Fall des Diebstahls durch Einschleichen in ein Wohngebäude aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu dem Täter machen können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei unter 0431 - 160 3333 in Verbindung zu setzen.

Ricarda Blucha

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell