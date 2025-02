Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240226.2 Kiel: Kieler Umschlag 2025 - historisches Stadtfest mit inkludierter Sonntagsöffnung

Der diesjährige Kieler Umschlag steht in den Startlöchern. Bei dem viertägigen Stadtfest werden rund 100.000 Besucherinnen und Besucher erwartete. Start ist Donnerstag, die Veranstaltungsflächen erstrecken sich über die Dänische Straße, Schuhmachenstraße und die gesamte Holstenstraße vom Alten Markt bis hin zum Holstenplatz. Die Öffnungszeiten liegen grundsätzlich zwischen 11 und 18 Uhr, mit Ausnahme der Veranstaltungsfläche Alter Markt, die bis 20 Uhr geöffnet hat. Die Fläche am Holstenplatz schließt um 22 Uhr. Das Stadtfest inkludiert auch den verkaufsoffenen Sonntag, hier sind die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Zudem wird es zwei Umzüge geben, die am Holstenplatz starten und am Asmus-Bremer-Platz enden. Diese werden polizeilich begleitet. Der erste Umzug findet am Donnerstag zwischen 16:30 Uhr und 17 Uhr statt. Der zweite Umzug findet am Sonntag zwischen 17 und 18 Uhr statt. Auch wird es im Rahmen des Kieler Umschlags zu mehreren kleinen Feuerwerken kommen.

Die Polizeidirektion Kiel ist umfassend vorbereitet und setzt auf ein bewährtes Einsatzkonzept, um einen sicheren Besuch zu gewährleisten. Die Polizei ist darauf eingestellt, in enger Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt Kiel, veranstaltungstypische Gefahren abzuwehren sowie Straftaten und Ordnungswidrigkeiten zu verfolgen, um allen Besucherinnen und Besuchern, die dazu natürlich auch ihren Beitrag leisten müssen, einen friedlichen Aufenthalt zu gewährleisten.

Täglich bis Marktende zeigen Polizeibeamtinnen und -beamte auf den Veranstaltungsflächen des Kieler Umschlages Präsenz. Auch wird es aufgrund des verschärften Waffen- und Messerverbots vom 31.10.24, das strengere Kontrollen und Sanktionen vorsieht, anlasslose Kontrollen von Gästen des Stadtfestes geben.

Obwohl es selbstverständlich sein sollte, weist die Polizei ausdrücklich darauf hin, dass die Mitnahme von Waffen, darunter fallen neben Schusswaffen auch Hieb- und Stoßwaffen (z.B. Messer), auf die Veranstaltungsflächen gemäß § 42 Waffengesetz strafbar ist. Verstöße werden konsequent geahndet.

Vergangene Kieler Umschläge verliefen friedlich. Die Polizei bittet bei verdächtigen Beobachtungen uniformierte Polizeibeamtinnen und -beamten anzusprechen oder den Notruf zu wählen.

Damit man nicht nur sicher, sondern auch verlustfrei das Stadtfest genießen kann, rät die Polizei Wertgegenstände stets dicht am Körper zu tragen. Taschen sollten immer geschlossen sein und mit der Verschlussseite zum Körper hin getragen werden. Sowohl Wertgegenstände, wie auch Taschen, sollten niemals unbeaufsichtigt sein.

Seien Sie wachsam bei Gedränge und seien sie misstrauisch, wenn fremde Personen Ihnen in scheinbar freundlicher Weise zu nahe kommen. Bewahren Sie Bankkarten und dazugehörige PIN niemals am gleichen Ort auf. Tragen Sie nur so viel Bargeld bei sich, wie Sie benötigen.

Sollte es zu einem Diebstahl kommen, erstatten Sie umgehend Anzeige. Sperren Sie Ihre Bankkarten sowie SIM-Karten von Mobiltelefonen. Melden Sie auffällige Beobachtungen dem Polizeiruf 110.

Die Polizeidirektion Kiel wünscht allen Besucherinnen und Besuchern des Kieler Umschlages ein tolles Stadtfest mit vielen spannenden Eindrücken und Erlebnissen.

