Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zwei Personen bei Verkehrsunfall in Hude leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Hude wurden am Donnerstag, 05. Dezember 2024, gegen 21:30 Uhr, zwei Personen leicht verletzt. Es entstand zudem hoher Sachschaden.

Ein 20-jähriger Mann aus der Gemeinde Hude war mit einem VW auf der Hauptstraße in Richtung Altmoorhausen unterwegs. In dem Moment als er in Höhe der Straße "Am Klosterkiel" nach links auf ein Grundstück fahren wollte, setzte eine 69-jährige Frau aus Bremen mit einem Kleinwagen zum Überholen an.

Beide erlitten leichte Verletzungen, die Frau musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Ihr Kleinwagen war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von 13.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell