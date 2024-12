Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Aufmerksame Bankmitarbeiterin verhindert Betrug zum Nachteil einer Seniorin in Elsfleth

Delmenhorst (ots)

Eine aufmerksame Bankmitarbeiterin hat am Donnerstag, 05. Dezember 2024, gegen 12:00 Uhr, einen Betrug zum Nachteil einer Seniorin verhindert.

Die 79-jährige Frau erhielt im Verlauf des Vormittags einen Anruf von Betrügern. Sie erzählten der Seniorin die Geschichte vom Enkel, der einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte und nur durch Zahlung einer Kaution einer Inhaftierung entgehen würde. Die Frau schenkte den Betrügern Glauben und machte sich auf den Weg zur Filiale ihres Geldinstituts. Eine Mitarbeiterin erkannte den sich anbahnenden Betrug, klärte die Seniorin auf und verständigte die Polizei.

In diesem Zusammenhang wiederholt die Polizei nochmal die Hinweise, die insbesondere älteren Mitmenschen und Angehörigen gegenüber regelmäßig angesprochen werden sollten.

- Am Telefon sollte mit gesundem Misstrauen gehandelt/gesprochen werden - Insbesondere bei Geldforderungen am Telefon ist Skepsis angebracht - Geben Sie keine Auskünfte über Vermögensverhältnisse - Die echte Polizei ruft nicht mit der Nummer 110 an - Die echte Polizei fragt nicht nach Wertgegenständen - Die echte Polizei nimmt keine Wertgegenstände oder Geld in Verwahrung, um vor Diebstahl zu schützen - Die echte Polizei/Staatsanwaltschaft fordert keine Kautionen - Legen Sie einen Zettel mit der Erreichbarkeit der örtlichen Polizei neben das Telefon

- Nehmen Sie Kontakt zur richtigen Polizei auf - Nehmen Sie Kontakt zu Angehörigen//Bekannten auf - Nehmen Sie Kontakt zu dem/der Angehörigen auf, die/der angeblich Geld benötigt - Vertrauen Sie sich den Mitarbeitenden in der Bank an

- Übergeben oder überweisen Sie auf gar keinen Fall Geld

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell