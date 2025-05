Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Räuberische Erpressung in einem Schuhgeschäft

Celle (ots)

Am vergangenen Freitag, 16.05.2025 ist es in einem Schuhgeschäft in der Hannoverschen Straße in Celle zu einer räuberischen Erpressung gekommen. Ein unbekannter Täter betrat gegen 19:15 Uhr das Geschäft und schaute sich zunächst um. Dann ging er zum Kassenbereich und bedrohte die beiden Angestellten mit einem Messer. Hierbei trug er eine schwarze medizinische Gesichtsmaske. Er forderte die Herausgabe von Bargeld. Die beiden 36 und 44 Jahre alten Frauen händigten ihm daraufhin einige Geldscheine aus der Kasse aus. Der Täter entfernte sich. Die beiden Frauen bleiben unverletzt. Zur Höhe der Beute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die genaueren Umstände der Tat und der weiteren Flucht sind derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden:

- Die Angaben zum Alter weichen voneinander ab

- Normale Statur

- 180-185 cm groß

- Dunkelblaue Daunenjacke

- Hellblaue Jeanshose

Zum Tatzeitpunkt befanden sich weitere Kundinnen und Kunden in dem Geschäft. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen. Weitere Zeugen werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell