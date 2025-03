POL-PIKIB: Krötenschutzzaun entwendet

Göllheim (ots) - Am Donnerstag, den 27.02.2025, kam es am Abend zu einem Kaminbrand in einem Einfamilienhaus in der Kerzenheimer Straße. Aus bislang unbekannten Gründen geriet die hölzerne Zwischendecke um den Kamin in Brand. Durch das zügige Einschreiten der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Brandes verhindert werden. Es entstand Sachschaden im oberen fünfstelligen Bereich, Personenschaden entstand nicht. Die ...

